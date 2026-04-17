«Одноклассники» запустили ежедневный персонализированный дайджест

«Одноклассники» запустили новый раздел «Сегодня». Это ежедневный дайджест, в котором пользователи в один клик получают подборку актуальной информации на день. Раздел учитывает местоположение и часовой пояс пользователей, поэтому подборка материалов и ключевых событий персонализирована, рассказали в пресс-службе соцсети.

В новом разделе собраны ежедневно обновляемые сервисы, среди которых: прогноз погоды, новости, телепрограмма. В новостном блоке – региональная и федеральная повестка, а также сводки главных событий. В телепрограмме пользователям доступны ТВ-трансляции, подборки контента и оригинальные шоу, созданные эксклюзивно в ОК при участии популярных авторов платформы.

Кроме того, в разделе можно посмотреть популярные обсуждения и ответы на актуальные вопросы. Появился специальный блок «Праздники», где пользователи видят дни рождения друзей и узнают, какие праздники отмечаются сегодня. Также пользователям доступен лунный календарь, где можно узнать о благоприятных периодах для работы в саду и огороде и послушать рекомендации в аудиоформате.

«Раздел «Сегодня» создан с учетом потребностей аудитории, которая, согласно нашим внутренним исследованиям, чаще всего заходит в сеть утром – чтобы изучить прогнозы, новости и полезные подборки. Мы вынесли на первый экран наиболее востребованные сервисы и материалы, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате. Уже сейчас раздел посещают порядка 2 миллиона пользователей в день», – рассказал директор по продукту «Одноклассников» Александр Москвичев.

В рамках нового раздела ОК запустили «Колесо призов» – ежедневная активация, в которой могут участвовать пользователи и получать призы от площадки и партнеров.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube