В Уфе с 1 мая вводят комендантский час для детей и подростков

В Уфе с 1 мая по 30 сентября будет действовать комендантский час для детей и подросткам до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Несовершеннолетним нельзя будет находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

В списке общественных мест, представленных мэрией, – улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Если ребенка задержат полицейские, его родителей или законных представителей привлекут к административной ответственности, отметили в администрации города. На них будет составлен протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Уфа, Наталья Петрова

