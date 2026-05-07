Россияне смогут задать вопросы легендарным российским актерам – в рамках проекта ОК

«Одноклассники» запускают серию выпусков «Легенды» в рамках шоу «Народное интервью». Ведущий проекта – театральный критик и журналист Вадим Верник. Он встретится с известными актерами отечественного кино и во время беседы задаст им вопросы пользователей соцсети.

«Народное интервью» – проект, в котором зрители становятся соавторами разговора: люди заранее присылают вопросы герою выпуска, а самые интересные из них звучат в интервью. Такой подход делает беседу более живой и личной – с темами, которые действительно волнуют аудиторию: о профессии, времени, выборе ролей, творческих встречах и историях, оставшихся за кадром», – рассказали в пресс-службе ОК.

Серия «Легенды» будет состоять из восьми выпусков. Первая серия выходит сегодня, 7 мая. Ее героиней стала Светлана Немоляева – советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР. В выпуске она расскажет о своем пути в профессии, о службе в театре имени Маяковского, где она работает с 1959 года, а также о том, как сцена и любимые роли помогают сохранять внутренний тонус и забывать о возрасте. Кроме того, актриса вспомнит работу с выдающимися режиссерами Эльдаром Рязановым и Андреем Гончаровым и поделится историями о знаковых ролях в театре и кино.

В следующих эпизодах спецсерии «Народного интервью» – встречи с известными актерами и деятелями культуры, чьи работы стали частью истории российского кино и театра.

Москва, Ангелина Сергеева

