Бывшего британского министра обороны объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.

«Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» Уоллес призвал к совершению терактов на территории России и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

