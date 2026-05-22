Пенсионеры рассказали, как устраивают культурный досуг в дачный сезон

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди своих пользователей старше 55 лет, чтобы выяснить, как меняется их культурный досуг с наступлением весенне‑летнего сезона.

Среди форматов, которые чаще всего выбирали для отдыха пользователи, лидируют концерты – их назвали 43% респондентов. На втором месте – театр, спектакли и постановки (16%). Еще 8% отмечали интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события.

Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников – так ответили 33% участников опроса. На втором месте – интернет и онлайн‑поиск (17%). Еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления.

Исследование также показало, что старшая аудитория достаточно уверенно ориентируется в покупке билетов: 56% респондентов покупают их самостоятельно (из них 27% – онлайн, 29% – офлайн). При этом 37% отмечают, что им помогают при покупке. Часть опрошенных также признались, что не покупают билеты, потому что предпочитают бесплатные мероприятия.

При принятии решения пойти на культурное событие респонденты ориентируются на личный интерес, самочувствие, наличие свободного времени и финансовые возможности. Для многих важен социальный аспект: 37% респондентов предпочитают ходить на мероприятия в компании и обычно зовут кого-то с собой, 26% делают это время от времени.

Опрос показал, что для большинства пенсионеров дачный сезон не становится помехой для культурного времяпрепровождения. 55% опрошенных пользователей отметили, что проводят свой досуг летом без изменений, еще 16% сообщили, что ходят на мероприятия реже, но не из-за садово-огородных дел. А вот для 29% респондентов дачный сезон действительно влияет на частоту посещения культурных событий.

Москва, Ангелина Сергеева

