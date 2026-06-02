В Нижнем Новгороде двух школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон

Двух нижегородских выпускников 1 июня удалили с ЕГЭ из-за найденных у них телефона и шпаргалки. Об инциденте сообщил руководитель регионального минобра Михаил Пучков.

«Экзамены прошли спокойно, и все было бы просто отлично, если бы не два удаления: одно за шпаргалку, другое за телефон», – написал министр в «Максе»

Пучков напомнил, что в подобном случае результат аннулируется и пересдача экзамена возможна только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год.

Министр призвал школьников не пытаться жульничать, предупредив, что последствия неизбежны. Он добавил, что пронос запрещенных предметов вскроется – если не сразу, то после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году проходит в период с 1 июня по 9 июля. Накануне школьники сдали ЕГЭ по химии, истории и литературе.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

