Больше половины россиян ездят летом на дачу

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом ЮMoney выяснила, как россияне проводят время на даче и сколько тратят на дачный комфорт. В опросе приняли участие 1800 дачников разного возраста из разных регионов России.

Как показало исследование, 60% россиян ездят летом на дачу: 39% проводят сезон на собственной даче, 13% – на даче родственников или друзей, еще 8% бывают там изредка. Из всех опрошенных 20% заявили, что ничего не будут покупать для дачи этим летом. 28% респондентов уже закупились, а 22% планируют купить лишь пару вещей. Чаще всего покупки для дачи совершают на маркетплейсах (45%), а также в строительных и садовых магазинах (35%).

Говоря о бюджете на комфортное лето на даче, 28% назвали разумной тратой сумму 10-30 тысяч рублей за сезон. Еще 22% готовы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 20% – потратить 30-60 тысяч рублей. При этом 19% респондентов допускают расходы 60-100 тысяч рублей за лето, а 11% готовы потратить более 100 тысяч рублей.

Среди самых популярных планов на сезон – покупка техники для участка (16%), проведение освещения и настройка интернета или усилителя связи (по 11%), обновление мебели и шезлонгов и обустройство детской зоны (по 10%). Чаще всего россияне вкладываются в дачный комфорт, чтобы чаще отдыхать за городом (24%), встречаться с близкими (18%) и добавить уюта.

Интерес к дачной теме заметен и в контентных предпочтениях пользователей «Одноклассников». В мае 2026 года в топ‑5 самых популярных публикаций в тематике «Садоводство» в соцсети вошли материалы о том, как удобрять косточковые деревья, лайфхаки по проверке спелости картофеля, советы по выбору саженцев, подборки полезных приспособлений для дачников и рекомендации по срокам посадки овощной рассады.

Отмечается, что опрос проходил в мае-июне 2026 года на сайте ЮMoney. Среди опрошенных 70% – мужчины, 30% – женщины. Большинство опрошенных (61%) работают в найме, 13% – предпринимателей, 11% – фрилансеры. Более половины опрошенных (51%) относятся к поколению миллениалов (с 1981 по 1996 год), 29% – поколению «икс» (1965-1980 годы), 16% – зумеров (1997-2019 годы).

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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