Ограничения движения по трассе «Новороссия» не касаются Запорожской области

Введенные властями Луганской народной республики ограничения пассажирских перевозок по трассе Р-280 «Новороссия» не затронули передвижение граждан в пределах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и в любых других направлениях.

На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону и Крым, не отменялось и не ограничивалось, подчеркнул Балицкий. «Ситуация на дорогах нашего региона стабильная и контролируемая. Транспортное сообщение обеспечивается в полном объеме для всех категорий граждан», – написал он в своем канале в «Максе».

С 6 июня из-за участившихся атак ВСУ в ЛНР запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки по трассе «Новороссия». Также ограничения распространяются на участки трассы Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь (км 518+910 – км 532+255). Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник. Запрет касается и перевозки детских групп, исключение – мероприятия Минобрнауки региона.

Кроме того, остановлено движение электричек, исключения определит Минтранс ЛНР. В целях безопасности жителям ЛНР рекомендовали не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия». Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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