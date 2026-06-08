«Одноклассники» запускают день подарков без повода

Социальная сеть «Одноклассники» объявила 24 июля Народным днем подарков. В этот день предлагается дарить близким небольшие подарки без привязки к официальным праздникам. Идея проекта – напомнить пользователям, что повод для теплых слов и сюрпризов может быть не только по календарю.

«Одноклассники – народная социальная сеть и площадка для повседневного общения, где люди поддерживают связь с близкими, поздравляют друг друга и делятся теплыми словами. Народный день подарков продолжает эту идею и предлагает еще один летний повод для знаков внимания. Интерес к инициативе подтвердили и результаты опроса ОК: 74% респондентов положительно оценили идею появления отдельной даты в году, которая напоминала бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам», – рассказали в пресс-службе соцсети.

С 8 июня по 24 июля пользователи ОК могут присоединиться к тематическим активностям на платформе и получать «народные билеты» в приложении «Колесо призов». Они дадут возможность участвовать в розыгрыше главных призов, итоги которого подведут в прямом эфире 24 июля.

Москва, Ангелина Сергеева

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