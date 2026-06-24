Россияне рассказали, каким технологиям доверяют свое здоровье

Более половины россиян регулярно следят за своим здоровьем, а еще 13% проходят профилактические обследования. Цифровые сервисы все чаще помогают заботиться о себе. Таковы результаты исследования, который провели социальная сеть «Одноклассники» и сервис «Наука Mail».

Главными условиями здоровья участники опроса назвали правильное питание (70%), физическую активность (66%) и качественный сон (52%). Россияне активно пользуются новыми технологиями для заботы о собственном здоровье. Так, более половины опрошенных (55%) пользуются онлайн-записью и приложениями клиник, а 44% используют умные часы и фитнес-браслеты. Чаще всего технологии помогают контролировать физическую активность (49%), оперативно записываться к врачу (46%) и отслеживать ключевые показатели организма (42%).

Самой перспективной технологией будущего россияне считают искусственный интеллект в медицине – его выбрали 48% участников опроса. Также в числе наиболее значимых направлений оказались новые препараты против возрастных заболеваний (44%) и генная терапия (36%). Более четверти опрошенных (26%) готовы использовать ИИ-сервисы для анализа медицинских данных и получения рекомендаций.

При этом уровень доверия к новым технологиям пока заметно ниже интереса к ним. Наибольшее доверие вызывают домашние медицинские приборы (59%), регулярные чекапы (52%) и приложения официальных клиник (42%). Искусственному интеллекту в вопросах анализа медицинских данных готовы доверять только 19% респондентов.

Главными барьерами для более активного использования цифровых медицинских решений россияне назвали высокую стоимость устройств и услуг (45%), предпочтение личного общения с врачом (42%) и сомнения в точности получаемых данных (34%). «Результаты исследования показывают, что россияне заинтересованы в развитии технологий для здоровья, однако пока рассматривают их скорее как инструмент помощи врачу и профилактики, а не как полноценную замену специалисту», – отмечают аналитики ОК.

Забота о здоровье для многих уже стала частью повседневной рутины. Чаще всего россияне контролируют вес (68%) и артериальное давление (57%). Также популярны отслеживание сна (41%), пульса (40%) и результатов анализов крови (35%). Лишь 7% респондентов сообщили, что не следят за показателями здоровья на регулярной основе.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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