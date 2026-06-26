Советник президента РФ призвал юридически точно сформулировать запрет русофобии

В настоящее время существует необходимость юридически точно сформулировать запрет русофобии, чтобы он не стал расплывчатой нормой. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

«Идея запрета русофобии обсуждается, но юридически она должна быть сформулирована очень точно, чтобы не превратиться в расплывчатую норму. Практически нам надо закрепить в праве запрет дискриминации по национальному признаку и ответственность за разжигание ненависти», – сказал Кобяков на полях XIV Петербургского международного юридического форума.

По его словам, необходимо защищать русский язык, историю, веру и культурную преемственность через образование, культуру и СМИ. Для цивилизации и поддержки государствообразующего народа важно опираться на единые правовые стандарты, а не на мультикультурализм, добавил Кобяков.

Он также добавил, что Россия должна ориентироваться на идеологическую модель равенства. «В этом сила нашей страны – в разных ее формах. Не противопоставление народов, а сильная национальная политика при сильном праве, которое базируется на защите своей идентичности через закон и право», – заключил Кобяков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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