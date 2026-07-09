Больше половины россиян старше 50 лет выступают за совместный бюджет в семье

Более половины россиян старше 50 лет (52,8%) считают, что в семье или в паре должен быть совместный бюджет. Четверть опрошенных (25%) предпочитают смешанное управление финансами, при котором часть денег остается в личном пользовании, а часть используется совместно. Еще 19,4% не придают этому особого значения. Раздельный бюджет поддерживают лишь 2,8% респондентов, следует из совместного исследования социальной сети «Одноклассники» и НПФ «Будущее».

Участие в опросе приняли более 2300 пользователей соцсети старше 50 лет из всех регионов России. Исследование показало, что россияне старшего возраста не демонстрируют завышенных финансовых ожиданий. 13% участников опроса назвали достаточным доход супруга или партнера в размере до 50 тысяч рублей в месяц; 23,2% – от 50 до 100 тысяч рублей, еще 12,5% назвали желаемым диапазон от 100 до 150 тысяч рублей. Заработок свыше 150 тысяч рублей важен лишь для 15,7% участников опроса. Для 35,6% представителей старшего поколения размер дохода спутника жизни не имеет никакого значения.

Россияне старше 50 лет готовы строить отношения независимо от уровня дохода партнера, но ожидают от него финансовой зрелости и ответственности. 71,5% респондентов считают важным, чтобы в паре одинаково относились к планированию финансов и тратам. Для 28,5% опрошенных различия во взглядах на денежные вопросы не являются принципиальными. Авторы исследования также выяснили, как строится отношение к деньгам в семье у старшего поколения. Наиболее важным респонденты назвали отсутствие у супруга или партнера долгов (22,6%), его умение планировать бюджет (20,9%), готовность открыто обсуждать финансовые вопросы (20,5%), а также рациональное отношение к расходам (18,5%) и наличие сбережений (9,9%). Только 7,6% россиян в зрелом возрасте, выстраивая отношения в семье или в паре, не придают всему этому значения.

Большинство респондентов (60%) уверены: финансовое благополучие семьи напрямую влияет на стабильность отношений. Только 28,1% опрошенных убеждены в обратном, а 17,1% затруднились с ответом.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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