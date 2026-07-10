40% россиян обожают рыбалку, но выбираются на нее эпизодически

12 июля в России будут отмечать День рыбака. В преддверии этого праздника «Одноклассники» запустили тематическую «Неделю рыбы», где весь контент будет посвящен популярному увлечению россиян. Кроме того, ОК опросили почти 8 тысяч пользователей старше 35 лет, чтобы узнать их отношение к рыбалке.

Как показал опрос, рыбалку воспринимают как отдых на природе 45% респондентов. Для 26% важен азарт и сам процесс, и только 16% назвали главной целью рыбалки именно улов.

40% участников ответили, что им очень нравится рыбалка, но для многих это занятие стало скорее эпизодическим или вообще осталось воспоминанием. Почти те же 40% признались, что раньше часто ездили рыбачить, но сейчас перестали. Самые частые барьеры – нехватка времени (28%) и логистика: отсутствие подходящих мест рядом или необходимость ехать далеко (21%). Ещё 16% респондентов признались, что им не с кем поехать на рыбалку.

Если поездка все же случается, рыбалка чаще оказывается семейной историей. Наиболее распространенный вариант – выезды с семьей и родными (25%), затем – с друзьями (17%), в одиночку ездит 11% респондентов.

Судя по ответам пользователей ОК, рыбалка для них – доступное хобби. 73% респондентов тратят на рыбалку за сезон (траты на дорогу, снасти и приманки) до 3 тысяч рублей. Еще 20% укладываются в диапазон 3-10 тысяч рублей. Более высокие бюджеты встречаются заметно реже: около 7% участников тратят свыше 10 тысяч рублей за сезон.

В «Одноклассниках» рыбалка – одна из самых популярных тем. В соцсети активно обсуждают снасти и рыбные места, делятся историями и фотографиями улова, а также сохраняют советы и рецепты. «Неделя рыбы» в ОК объединяет тематические публикации и подборки ко Дню рыбака – от лайфхаков для новичков до семейных историй и традиций.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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