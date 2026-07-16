Уральцы стали на 20% чаще ездить к пингвинам в Антарктиду

Жители Свердловской области вошли в топ-10 путешественников, которые в этом году интересовались приключенческим туризмом, в том числе поездками за Полярный круг. К такому выводу пришли специалисты «Мегафона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Среди жителей Среднего Урала интерес к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 20%.

Необычные путешествия свердловчане планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма один из самых продолжительных и достигает трех месяцев. По данным «МегаФона», наибольший объем трафика на ресурсы, предлагающие подобные туры, пришелся на апрель, когда показатель оказался на 41% выше среднемесячного.

Популярными регионами для туризма в этом году стали Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом заметный рост спроса со стороны российских туристов этим летом показывают регионы Дальнего Востока. Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube