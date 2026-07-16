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Все сервисы VK работают в обычном режиме

Все приложения холдинга VK, включая MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений.

Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме – необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы.

Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях, звонках и других важных обновлениях сервисов.

Москва, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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