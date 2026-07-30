Больше половины россиян предпочитают покупать товары для здоровья онлайн

Большинство россиян предпочитают покупать товары для здоровья в интернете. За последний год такие покупки совершили 62% респондентов, а 38% хотели бы протестировать подобный формат. Об этом сообщается в исследовании соцсети «Одноклассники» среди пользователей старше 35 лет. Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

Опрос показал, что более 16% респондентов чаще всего покупают товары для здоровья по рекомендациям и ссылкам, в том числе из соцсетей. Наиболее востребованными стали товары повседневного спроса: витамины и БАДы покупают 38% опрошенных, а товары для ухода и профилактики – 36%. Для 44% опрошенных самое важное в интернет-покупке – выгодная цена и скидки.

Среди причин, почему онлайн-покупки товаров для здоровья кажутся россиянам удобнее, респонденты чаще всего называли более широкий выбор товаров (35%), а также удобство сравнения цен (32%).

Интернет-шопинг воспринимается не только как удобство, но и как способ поддерживать регулярную заботу о себе: 63% респондентов согласны, что это помогает не откладывать нужные покупки. Самым привычным форматом получения заказов стали пункты выдачи и постаматы – их выбирают 42% опрошенных. Интересно, что 43% россиян считают: онлайн-покупки были бы еще удобнее, если бы оригинальность товара можно было легко проверить.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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