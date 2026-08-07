Почти половина пользователей «Одноклассников» переписываются в соцсети ежедневно

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос своих пользователей об их привычках общения в сети. По данным исследования, 42% респондентов переписываются в ОК хотя бы раз в день. Среди аудитории старше 55 лет и жителей населенных пунктов с численностью до 100 тысяч человек таких немного больше – 45%.

По результатам опроса, чаще всего пользователи переписываются с друзьями (74%). При этом 71% общаются только в личных сообщениях, а 97% – используют и личные сообщения, и групповые чаты. Среди тех, кто общается в «Одноклассниках» ежедневно, 52% делают это с близкими и родными, которые живут в другом городе.

Основными поводами для переписки с близкими респонденты назвали поздравления с праздниками (53%) и желание узнать, как дела (40%). Стоит отметить, что пользователи до 34 лет чаще пишут, чтобы узнать, как дела (56%), а аудитория старше 55 лет – чтобы пожелать доброго дня (42%).

Почти половина опрошенных пользователей (47%) чаще всего отправляют текстовые сообщения, далее по популярности следуют фото (24%) и стикеры, гифки (22%). Пользователи старше 55 лет чаще отправляют фото и видео (29%).

На вопрос, что мешает более частой переписке, пользователи назвали отсутствие поводы или новостей (40%), нехватку времени (22%) и неловкость от того, что пишут без повода (16%). Последнюю причину мужчины упоминали чаще (19%).

Групповые чаты есть у 14% пользователей «Одноклассников». По данным исследования, 33% пользователей утверждают, что у них 1-2 активных чата в ОК, у 17% – 3-5, у 8% – 6-10, у 15% – более 10. Среди аудитории старше 55 лет почти каждый пятый (18%) заявил, что у него более 10 активных чатов в социальной сети.

«Одноклассники» развивают сервисы общения, направленные на рост комфортного взаимодействия между пользователями – как в рамках групповых обсуждений, так и в личных сообщениях. В соцсети доступны сообщения, групповые чаты и звонки, чтобы пользователи могли оставаться на связи с близкими, в том числе в рамках «белых списков», – сообщили в пресс-службе ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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