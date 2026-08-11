Солнечное затмение 12 августа – где его можно увидеть в России

В среду, 12 августа, наступит главное астрономическое событие лета – полное солнечное затмение. Редкое явление смогут увидеть жители большей части Европы и северных территорий России, а также некоторые районы Северной Америки и другие регионы Северного полушария. Рассказываем, где можно наблюдать затмение.

Пик солнечного затмения придется на 20:46 по московскому времени, а всю фазу можно наблюдать с 18:34 до 22:58 по Москве. Однако в России видимость сильно различаться по регионам. Полоса полной фазы пройдет по небольшому безлюдному участку крайнего северо-востока полуострова Таймыр у побережья моря Лаптевых. В населенных пунктах России затмение будет видно частично. Самая глубокая фаза ожидается в Калининградской области, Мурманске и на северо-западе страны. В Калининграде и Мурманске Луна закроет около 82% и 81% площади солнечного диска соответственно, в Санкт-Петербурге – около 79%. Однако почти везде Солнце будет находиться низко над горизонтом, а в Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Москве зайдет за горизонт до расчетного окончания затмения.

Частные фазы также будут видны на Новой Земле и в отдельных районах крайнего северо-востока страны – на Чукотке, севере Камчатки и северо-востоке Якутии. Из-за разницы во времени там астрономическое событие будет наблюдаться уже ранним утром 13 августа.

В Европе полная фаза солнечного затмения пройдет через Гренландию, Исландию, небольшую часть Португалии, север Испании и Балеарские острова. Для материковой Испании это будет первое полное солнечное затмение более чем за сто лет. Жители остальных европейских городов будут наблюдать частное затмение. Например, в Лондоне Солнце будет закрыто на 91%, в Париже – на 92%, а в Берлине – на 84%.

Стоит помнить, что смотреть на Солнце невооруженным глазом нельзя. Обычные солнцезащитные очки или закопченные стекла не защищают зрение. Для наблюдения за затмением нужно использовать сертифицированные солнечные фильтры или специальные очки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube