Принц Гарри и Мэган Маркл возвращаются жить в Великобританию

Принц Гарри и Мэган Маркл с детьми планируют вернуться жить в Великобританию.

По сообщениям британской газеты The Telegraph , переезд состоится в конце августа. Для проживания семья выбрала частную резиденцию под Лондоном, никак не связанную с королевской семьей, а их дети – семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет – уже записаны в британские школы на предстоящий учебный год.

Король Карл впервые узнал о планах переезда в воскресенье, что указывает на то, что этот вопрос не поднимался и не обсуждался во время семейного визита четы в Великобританию в июле. Как стало известно CNN, король приветствует возможность чаще видеться с семьей Сассексов в частном порядке.

Король Карл ясно дал понять, что роль герцога и герцогини как частных лиц и неработающих членов королевской семьи останется неизменной.

Пара, которая в настоящее время проживает в Калифорнии, покинула Великобританию и переехала в Северную Америку в 2020 году после отказа от королевских обязанностей, и с тех пор публично конфликтовала с королевской семьей.

Гарри несколько раз возвращался в Великобританию, в том числе на похороны своей бабушки, королевы Елизаветы II, в 2022 году и на коронацию своего отца, короля Карла III, в следующем году.

В ходе поездки Гарри в Англию в сентябре прошлого года состоялась его первая личная встреча с отцом за 19 месяцев.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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