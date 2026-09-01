Россияне назвали самые важные уроки в их жизни

Ко Дню знаний социальная сеть «Одноклассники» запустила проект «Народный учебник»: пользователи делились, какие главные уроки они получили в жизни и что вынесли из школьного опыта. В исследовании приняли участие более 6 тысяч человек.

Самые яркие школьные воспоминания у большинства пользователей (54%) связаны с друзьями и общением, а почти каждый третий (32%) до сих пор регулярно общается с одноклассниками. Еще 32% ответили, что главным уроком школы для них стали ответственность и дисциплина.

Рассуждая о жизненных уроках, пользователи чаще всего писали о здоровье (23%), любви и отношениях (22%), общении с другими людьми (22%), счастье (18%) и семье (17%). Деньги упоминались примерно в 10% комментариев – обычно в контексте разумных трат и накоплений.

Многие связывали здоровье не только со спортом и питанием, но и с душевным состоянием – пользователи советовали другим меньше нервничать, не копить обиды и беречь отношения. Также часто отмечали, как важно жить здесь и сейчас, не откладывать дела и радоваться простым вещам. Кроме того, многие рекомендовали учиться на своих ошибках: пробовать новое, делать выводы и не сдаваться после неудач.

Лучшие цитаты из проекта вошли в сборник «Народный учебник», который 1 сентября вышел на главной странице ОК. Кроме того, материалы от 70 авторов и артистов, среди которых Оксана Почепа и Анита Цой, собрали в тематическом разделе «Народное знание».

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube