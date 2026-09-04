В День трезвости в России в 18 регионах ограничат продажу алкоголя

В России в День трезвости, который отмечается 12 сентября, в 18 регионах страны будет действовать ограничения на розничную продажу алкоголя.

Ограничения введут в Республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областях, Камчатском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Севастополе, Запорожской области и ДНР.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области сократили время продажи алкоголя – теперь его можно купить только с 9 утра до 10 вечера против прежней вилки 8 утра – 11 вечера..

Коме того, в Свердловской области полностью запрещена продажа алкоголя в День знаний (1 сентября), во вторую субботу сентября – во Всероссийский день трезвости (в этом году выпадает на 12 сентября), и в Международный день защиты детей (1 июня).

Ранее «Новый День» писал о том, что власти рассматривают введение запрета на продажу спиртного в новогодние каникулы, однако пока на такие меры официально не решились.

Москва, Елена Васильева