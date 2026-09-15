Четыре школы и техникум в Бурятии перевели на дистант из-за медведей

Учащихся двух школ и агропромышленного техникума в городе Закаменске в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте населенного пункта. Об этом сообщили в местной администрации. Кроме того, на дистант переведены школьники из села Ярикта в Баргузинском районе и учащиеся поселка Усть-Баргузин.

«На дистанционный формат обучения переведены школы №5 и №1. Также дистант введен для студентов Агропромышленного техникума», – сообщили ТАСС в горадминистрации. На месте работают егеря и сотрудники полиции, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, добавил глава администрации Баргузинского района Амгалан Данзанов.

Также сообщается, что на дистант рекомендовано перейти школам Хоринского района Бурятии, расположенным рядом с лесом. Накануне около села Кульск Хоринского района медведь напал на местного жителя. Пожилой мужчина спасся от хищника, взобравшись на дерево. Ceйчac пocтpaдaвший нaxoдитcя в больнице, его состояние оценивается как в средней степени тяжести. По последним данным, напавшего на пенсионера медведя отстрелили.

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 24 случая выхода медведей в населенные пункты региона, ликвидировано девять хищников, представлявших опасность для людей, сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube