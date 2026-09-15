«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» – о кино и сериалах

В социальной сети «Одноклассники» появился новый тематический раздел «Киноклуб». В нем собраны материалы о кино и сериалах: об актуальных кассовых релизах, проектах онлайн‑платформ и премьерах российских телеканалов.

В «Киноклубе» пользователи могут смотреть тематические клипы и читать лонгриды и посты. В разделе представлен только лицензионный контент, который проходит модерацию. Его публикуют официальные группы кинодистрибьюторов и онлайн‑кинотеатров, а также профильные медиа и авторы, которые ведут блоги в ОК о кино и сериалах.

«Раздел в первую очередь ориентирован на авторов и правообладателей: контент в нем формируется алгоритмически и подбирается под персональные интересы пользователей, а авторы, которые регулярно публикуют материалы о кино и сериалах, получают дополнительную возможность нарастить охваты и вовлечение благодаря новой витрине на платформе», – рассказали в пресс-службе соцсети.

«По нашим внутренним данным, 45% аудитории ОК проявляют интерес к контенту о кино и сериалах, и потенциал роста у этой тематики большой. Мы запустили «Киноклуб», чтобы пользователям было проще находить лицензионные материалы от проверенных источников, а авторам и правообладателям – быстрее выходить на свою аудиторию и получать дополнительные охваты за счет алгоритмической выдачи», – прокомментировала Евгения Воронина, руководитель направления по работе с медиа и киноконтентом в ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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