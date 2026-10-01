«Одноклассники» запустили проект о поддержке одиноких пожилых людей

«Одноклассники» запустили социальный проект «Одиночество: инструкция для тех, кто рядом», приуроченный ко Дню пожилого человека. Он рассказывает пользователям, как заметить проблему одиночества у людей старшего возраста, тактично и безопасно поддержать человека в этой ситуации. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Внуки», фондом «Старость в радость», добровольческим движением «Даниловцы» и РГНКЦ им. Пирогова Минздрава России.

В группе «Социальные проекты ОК» будет выходить полезный контент о том, какие простые форматы помощи доступны каждому: от внимания и регулярного общения до обращения в профильные фонды и волонтерские организации. По запросу пользователи смогут получить специальную инструкцию и план действий, чтобы поддержать одинокого пожилого человека рядом или обратиться за помощью для себя. При необходимости можно заполнить анкету и описать ситуацию – после этого с пользователем свяжется специалист, даст рекомендации или направит обращение в профильный фонд.

Кроме того, 2 октября в ОК пройдет вебинар «Бабушка со второго этажа. Что делать, если рядом живет одинокий пожилой человек». В нем примут участие представители всех партнеров проекта: Вадим Самородов, руководитель отдела общественных проектов РГНКЦ им. Пирогова Минздрава России; Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость», член Общественной палаты РФ; Матвей Масальцев, директор благотворительного фонда «Внуки», советник Председателя Совета Ассоциации Добро.рф; Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы» и председатель Совета Союза волонтерских организаций и движений. Спикеры обсудят, почему пожилым людям важны не только медицинская помощь, но и общение, занятость и социализация.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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