«Одноклассники» и депздрав Москвы научат отличать медицинские факты от мифов о здоровье

Народная соцсеть «Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запускают просветительский проект «Бабушка советовала – врач проверил». Московские врачи разберут популярные народные советы о здоровье и объяснят, какие из них имеют научное обоснование, а какие могут быть бесполезны или опасны.

В официальной группе «Департамента здравоохранения города Москвы» в ОК врачи городских поликлиник и стационаров проверят рекомендации, знакомые многим с детства: помогает ли чай с малиной, спасает ли витамин C от ОРВИ, нужно ли парить ноги и ставить горчичники, стоит ли укутываться при температуре и действительно ли мороженое облегчает боль в горле.

Отдельный блок посвятят первой помощи и распространённым заблуждениям. Московские участковые врачи объяснят, почему нельзя растирать обмороженные руки снегом, наносить масло или сметану на ожоги и запрокидывать голову при носовом кровотечении. Также в проекте разберут мифы о вакцинации от гриппа, расскажут о возможностях телемедицинских консультаций в городских поликлиниках.

Материалы выйдут в формате коротких видео «Правда или миф?», тематических карточек, голосований и рубрики «Что делать, если…». Пользователи смогут проверить медицинскую грамотность с помощью специального теста и оформить фото тематическими рамками.

В рамках проекта также пройдет конкурс «Бабушка советовала». Пользователям предложат поделиться в комментариях народными методами лечения с хештегом #БабушкаСоветовала. Самые необычные советы врачи разберут в отдельных публикациях, а 5 победителей получат призы.

«Советам о здоровье, знакомым с детства, легко доверять, но семейные традиции не гарантируют их эффективность и безопасность. Например, теплое питье облегчает боль в горле, но не уничтожает вирусы, а ингаляции над кипятком могут вызвать ожоги. Домашние средства не заменяют вакцинацию, снижающую риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Задача врача – объяснять, что помогает, а что может навредить», – рассказал Александр Мясников, президент городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, кандидат медицинских наук, телеведущий и автор книг о здоровье.

Москва, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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