В Якутии запретят продажу вейпов

В Якутии приняли закон о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«На XX очередном пленарном заседании государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняли закон… «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха (Якутия)», – говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Основной целью законопроекта является защита здоровья населения, в первую очередь несовершеннолетних, так как порядка 45% потребителей вейпов составляют подростки в возрасте 15-17 лет.

Якутск, Зоя Осколкова