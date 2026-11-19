Соцсеть «Одноклассники» совместно с Минобрнауки России запустили просветительский проект «Университет житейской мудрости». Он приурочен ко Дню преподавателя высшей школы и пройдет 19 и 20 ноября. Ученые и преподаватели расскажут, насколько народная мудрость подтверждается современными знаниями.

Серию познавательных карточек можно посмотреть в группе Минобрнауки России в ОК . Они рассказывают, какие пословицы и поговорки отражают не только житейский опыт множества поколений, но и научное представление о мире. Такой формат помогает сделать научно‑популярный контент доступнее для широкой аудитории.

В рамках проекта эксперты разберут семь популярных выражений. Врач‑невролог из Российского научного центра хирургии имени Петровского Мария Бехер расскажет, почему «повторение – мать учения», как мозг помогает учиться в любом возрасте («век живи – век учись») и почему регулярная практика приводит к результату («терпение и труд все перетрут»). Преподаватель РУДН Елена Линькова объяснит, почему «не имей сто рублей, а имей сто друзей» и как общение влияет на благополучие.

Геолог из Российского государственного геологоразведочного университета Константин Белов раскроет научный смысл выражения «вода камень точит» и расскажет, как вода меняет ландшафт. Химик из Института химии растворов РАН Константин Никитин объяснит, почему «не все то золото, что блестит» и как ученые определяют состав металлов. Психолог из Университета Лобачевского Валерия Демарева расскажет, почему «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и как наглядные примеры помогают лучше усваивать информацию.

Кроме того, в ОК появились тематические рамки, которые помогут пользователям вспомнить студенческие годы, любимых преподавателей и теплые моменты, связанные с учебой. А тем, кто посвятил свою жизнь науке и преподаванию, – подчеркнуть свою причастность к миру знаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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