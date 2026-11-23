В детсадах на входе будут бесконтактно измерять температуру

Роспотребнадзор рекомендует при входе в детские сады бесконтактным способом измерять температуру. Об этом говорится в методологических рекомендациях ведомства.

Измерять температуру необходимо у детей, персонала, родителей и других посетителей, указывается в документе.

Мера нужна для того, чтобы не пускать в детсады людей с симптомами инфекционных заболеваний, передает ТАСС.

Руководство каждого детского дошкольного учреждения должно определить ответственное лицо за проведение термометрии и закрепить его обязанности во внутренних локальных актах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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