Папа Римский Франциск в личных дневниках описал три контакта с дьяволом.

Как сообщает CNN, понтифик вел дневник с перерывами в период с 1992 по 2024 год: сначала во время своего епископства в Аргентине, а затем после избрания Папой. Теперь несколько записей из этого дневника собраны в книге, опубликованной во вторник. Ее автором является кардинал Виктор Мануэль Фернандес, один из ближайших помощников Франциска и его земляк из Аргентины, который также предлагает подробный комментарий к папским дневникам.

160-страничный «Личный дневник Папы Франциска» посвящен в основном духовной жизни и пастырской деятельности, хотя в нем также подробно описывается, как первый латиноамериканский Папа боролся с искушениями, связанными со злоупотреблением властью в 2021-2022 годах. В нем также описываются, события, которые сам понтифик называет встречами с дьяволом, а также его мысли о своем преемнике, Льве XIV, которого он назвал «безупречным».

В дневниках говорится, что Папа Римский часто подвергался «демоническим атакам», и Франциск подробно описывает три встречи с дьяволом: две во время его пребывания на посту архиепископа Буэнос-Айреса и еще одну в 2018 году, когда он был Папой. Франциск писал, что у дьявола «глаза огненные», описывая их также как «угрожающие» и «соблазнительные».

«Я не могу забыть его глаза в первые два раза – в машине, когда я возвращался домой, и на хорах во время мессы. Однако он всегда появляется снова в разных ситуациях», – написал Папа Римский в записи от 18 августа 2024 года. Третий раз это произошло после возвращения из поездки в Чили в 2018 году, которая была омрачена скандалом с сексуальным насилием со стороны духовенства.

«Однажды, через несколько дней после возвращения в Рим, я был на встрече. Я увидел его и услышал его голос [подчеркнуто], торжествующий, полный уверенности во всем: «Теперь я получил все, чего хотел»», – написал Папа 24 января 2021 года. «Так же, как я не могу забыть его глаза с предыдущих двух встреч, в этом случае я не могу забыть мощную хрипоту его голоса. Господь дал мне возможность покинуть ту встречу, и таким образом Он освободил меня».

Католическое учение утверждает, что дьявол – это падший ангел и реальное явление, и католическая традиция предупреждает, что те, кто серьезно стремится к святости, часто будут сталкиваться с сильным духовным противодействием. Во время своего понтификата Франциск часто упоминал дьявола, связывая его со сплетнями и деньгами. «Дьявол проникает через карманы», – часто говорил он.

В дневнике также содержатся подробности того, как Франциск верил, что Бог говорил с ним во сне. Однажды Франциск рассказал, что видел «вход в ад». Папа Римский в 2018 году описал это как форму «языческого обольщения в полную силу», очевидно, имея в виду поклонение идолам. «Я заглянул, чтобы немного посмотреть, и это меня ужаснуло. Это было перед сном. Я схватил четки как оружие. Благодарю Господа за эту помощь», – написал он.

Дневники Франциска издаются издательством Ватикана. Издательство Image Books, входящее в состав Penguin Random House Christian Publishing Group, выпускает англоязычную версию в США и Канаде.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался в апреле 2025 года, на его похороны пришли тысячи людей, в том числе главы государств со всего мира.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube