Автор «Одноклассников» и блогер Михаил Журавлев анонсировал сбор средств на создание аппарата, который позволит протестировать выращивание клубники в условиях невесомости. Этой весной Михаил запускал самодельную установку для выращивания клубники на дне Волги, а теперь планирует проверить, как растение поведет себя в среде, максимально далекой от привычной – в космосе.

По задумке автора, устройство станет экспериментальной платформой, которая поможет на практике проверить, как растение ведет себя в условиях невесомости. После сборки аппарата Михаил планирует провести серию тестов, а промежуточными результатами он будет делиться с пользователями ОК.

«Мне интересно проверить, где проходит граница возможного в выращивании растений – и делать это простыми, понятными средствами. Летом мы выясняли, может ли клубника расти на дне Волги, и эксперимент получил большой отклик – о нем писали и снимали сюжеты федеральные СМИ и телеканалы. Теперь хочется шагнуть дальше и протестировать идею в условиях невесомости. И я запускаю сбор средств на создание аппарата, чтобы начать испытания», – прокомментировал блогер.

Следить за проектом и поддержать сбор можно в группе Михаила Журавлева «Логово ботаника» в «Одноклассниках».

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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