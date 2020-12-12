Негры из США устроили травлю фотомоделей из Краснодара за то, что они сфотографировались с кудряшками, «как у черных»

Двух девушек из Краснодара травят чернокожие, преимущественно – из США, за то, что они устроили тематическую фотосессию в одежде бренда, который основала «цветная» певица Beyonce. Аккаунт бренда репостнул фотографии блогеров Анастасии и Алены в инстаграме, после чего начался настоящий скандал – афроамериканцы начали обвинять девушек в т.н. расизме и блэкфишинге, то есть намеренном подражании чернокожим, чтобы получить от этого какие-то выгоды. В конце концов, из акканута бренда удалили фото с Аленой и Анастасией, однако хейтеры перекинулись уже на профили самих девушек и продолжают травлю, требуя удаления снимков и извинений уже у самих моделей.

«Оказывается в «прогрессивной» Америке носить волосы, как у афроамериканок, загорать... ах да, ещё качать попу и танцевать хип-хоп и тверк, в общем, делать то, что противоречит, по их мнению, нашей русской генетике – это жесткий расизм. Вот интересно, а может ли кто-то, не имея в роду мексиканцев, есть буррито? Оскорбительно ли для француза соседство с нефранцузом, жующим круассан? Должны ли вы выкинуть свои джинсы, если ваши предки не из западных штатов Амэрики? Можно ли обвинить в культурной апроприации девушек африканского происхождения, выпрямляющих свои кудрявые от природы волосы, чтобы быть «как белые»? – задалась вопросом Анастасия.

Ее подруга тоже высказалась в адрес хейтеров из США. «Сначала я обрадовалась [тому, что фотографии попали в официальный аккаунт бренда], а потом ужаснулась от комментариев под нашим фото. Темнокожие женщины (да и белокожие) повально начали строчить комментарии из разряда: «WTF?! Delete this!!!», «Эти белые русские оскорбляют наши права», «какого черта они носят косы и брейды?!», «Это расизм» и бла бла бла... Но я не понимаю что плохого в том что меня с детства восхищала эта культура, их стиль, музыка и танцы. И не пойму – какого черта я не могу одеваться как нравится, делать прическу, которая мне нравится... Получается надо было фотаться в кокошнике и с длинной русской косой, а нет, косы это ж тоже их получается, вообще и наше... но они не в курсе. А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярий? Да-да, то что я слишком загорелая их тоже оскорбляет. Камоооон, ребята в мире есть не только «чёрные» и «белые», есть ещё южные девчата с цыганскими и кавказскими корнями. И да, мы темней, чем большинство россиян. Ну что ж теперь, судорожно мазать себя SPF +100 чтобы ни одна темнокожая женщина не расстроилась?! Почему я не чувствую того дикого неуважения и дескриминации, когда вы носите парики которые делаются из волос белых женщин и азиаток? Или когда используете в жизни штучки, которые придумали не афроамериканцы», – написала Алена в своем инстаграме.

Автор фото – Лина Мороз

Краснодар, Елена Сычева

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