В ЮФО пройдет региональный финал Всероссийской премии «Экспортер года»

В Южном федеральном округе пройдет региональный финал Всероссийской премии «Экспортер года». Награждение победителей и призеров состоится 29 сентября в Ростове-на-Дону на площадке «Центра истинных ценностей» в 14:30.

Помимо лауреатов, в церемонии будут участвовать представители федеральных органов исполнительной власти, Российского экспортного центра, администраций субъектов Южного федерального округа. Пресс-подход запланирован на 16:10.

Всего определены лидеры в 20-ти номинациях, а некоторые компании одержали победу сразу в нескольких из них. Наибольшее количество призовых мест досталось предприятиям Краснодарского края – регион стал лидером по числу проектов, отмеченных конкурсной комиссией (26 призовых мест). Немного уступила Волгоградская область (21 призовое место) и Ростовская область (19 лидеров).

«Ростовская область уже несколько лет лидирует в стране по объему экспорта продукции АПК. Основу для этого создают донские хлеборобы, которые из года в год собирают самые весомые в Российской Федерации урожаи ранних зерновых и обеспечивают продовольственную безопасность страны. Активность наших экспортеров, а также инструменты поддержки региональных институтов развития и РЭЦ позволяют конвертировать эти зерновые рекорды в стабильно растущий экспорт продукции АПК. Но помимо зерновых наш регион активно поставляет на зарубежные рынки промышленную продукцию: комбайны, магистральные электровозы, паровые котлы, тяжелые вертолеты.», – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, Южный федеральный округ находится на пересечении международных транспортных маршрутов, что делает его привлекательным для транзитной торговли и логистики. «Наличие крупных портов, аэропортов и железнодорожных магистралей обеспечивает удобные условия для экспорта товаров. Все эти факторы открывают перед Южным федеральным округом обширные возможности для развития внешнеэкономических связей», – сказала она.

Каждый победитель окружного этапа номинирован на федеральный финал конкурса. «Экспортеры года» будут объявлены на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства РФ, который состоится 19 октября.

Москва, Елена Васильева

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