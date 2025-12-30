Энергетики готовятся к росту нагрузок: на праздники в ЮФО ожидается большой туристический поток

Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ (ЮФО) провел совещание, посвященное электроснабжению макрорегиона во время новогодних каникул. На праздники в ЮФО ожидается рекордный туристический поток – только Краснодарский край, по данным губернатора региона, посетят более 500 тыс. человек. Массовое использование электроприборов в гостиницах и ресторанах, большие объемы работы транспортных компаний и магазинов приведут к росту нагрузок на энергосистему.

«В этом году мы существенно увеличили размер ремонтной программы в южных регионах, направив на ее финансирование более 10,5 млрд рублей. Сейчас необходимо усилить контроль за сетевыми объектами и обеспечить оперативное реагирование на любые нарушения электроснабжения. Особое внимание должно быть уделено курортным зонам и транспортной инфраструктуре», – сказал Андрей Рюмин.

К проведению аварийно-восстановительных работ готовы свыше 1,3 тыс. бригад – это более 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники. В случае нештатных ситуаций электроснабжение потребителей может быть обеспечено от 578 резервных источников общей мощностью 68 МВт.

Также на совещании обсуждались планы компании на будущий год. Приоритетом 2026 года, как подчеркнул Андрей Рюмин, станет внедрение в ЮФО систем накопления электроэнергии большой мощности. Кроме того, планируется пуск подстанций, которые позволят усилить схему электроснабжения Краснодара.

