Роман Бессмертный: Абрамовичу предложили арендовать базу «Челси» на 999 лет

Публикации за 28.01.17

Владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу предложили арендовать стадион «Стэмфорд Бридж» на 999 лет.

Арена является домашней для «Челси», и ее владельцы надеются, что при такой схеме сотрудничества Абрамович поможет им перестроить «Стэмфорд Бридж» и увеличить вместимость стадиона до 60 тысяч человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителей компания Chelsea Pitch Owners, владеющей ареной.

Абрамович арендовать арену отказывается – он хочет ее выкупить. Но собственники категорически против продажи: они заявляют, что нынешний собственник может потерять интерес к клубу и опасаются за дальнейшую судьбу «Челси». Абрамович же грозит: если ему не продадут арену, он переведет клуб на другую базу. На сегодняшний день переговоры зашли в тупик.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.01.17

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