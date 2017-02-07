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Спорт

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Публикации за 07.02.17

Спортсмен из Эфиопии сядет в тюрьму за допинг

Спортсмен из Эфиопии сядет в тюрьму за допинг

22-летнему марафонцу Гирмайю Бирахуну из Эфиопии грозит три года лишения свободы за применение запрещенного препарата – мельдония. Он станет первым эфиопским спортсменом, который заплатит за допинг свободой.

Мельдоний был обнаружен в допинг-пробе бегуна, взятой в период между соревнованиями, передает Independent. Не так давно власти Эфиопии приняли закон, который предусматривает лишение свободы за использование запрещенных препаратов. Согласно новой норме, спортсмену, уличенному в допинге, грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

По словам главы федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие, это слишком суровое наказание для бегуна, однако закон направлен на защиту всех, а не только одного человека.

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