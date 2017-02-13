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Спорт

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Публикации за 13.02.17

В Нижнем Тагиле 23 февраля пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBA

В Нижнем Тагиле 23 февраля пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBA

В День защитника Отечества в Нижнем Тагиле состоится серия боксерских поединков, включая четыре титульных боя. На ринг выйдут претенденты на звание временного чемпиона мира по версии WBA – Дмитрий Бивол и Роберт Берридж.

Как рассказали в пресс-службе организатора турнира «Ратиборец», 23 февраля пройдут и рейтинговые, и титульные поединки. Тагильчане смогут поболеть за своего земляка – боксера в полулегком весе Никиту Кузнецова, который выйдет на бой с другим россиянином Евгением Смирновым (город Кинешма, Ивановская область). В активе Никиты шесть побед и ни одного поражения, у Евгения – титул Чемпиона мира серди молодежи и восемь боев на профессиональном ринге.

Главным событием вечера станет бой между российским спортсменом Дмитрием Биволом и новозеландцем Робертом Берриджем, в котором наш соотечественник будет защищать титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, который он получил в 2016 году. Бивол – обладатель титулов интерконтинентального чемпиона по версии WBA и чемпиона США по версии WBC-USNBC.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 13.02.17

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