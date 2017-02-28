НХЛ угрожает эпидемия свинки

Игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) угрожает эпидемия паротита, то есть – свинки. У двух игроков клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» – Зака Паризе и Джейсона Поминвилля – свинка уже диагностирована, сообщается на сайте клуба. Чтобы избежать распространения инфекции, игроки пропустят ближайший домашний матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» и будут помещены в карантин минимум на пять дней.
25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у нескольких хоккеистов «Ванкувера», а у одного этот диагноз был подтвержден. Всех пятерых поместили в карантин.
«Миннесота» встречалась с «Ванкувером» 4 февраля. Инкубационный период свинки до появления отчетливых симптомов составляет 16-18 дней. Все игроки «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. В клубе ситуацию восприняли крайне серьезно.
Свинка – очень заразное заболевание, которое распространяется как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения.
Москва, Зоя Березина
Москва. Другие новости 28.02.17
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