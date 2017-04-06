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Публикации за 06.04.17

Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Впервые в истории свердловского спорта в десятку лучших бойцов смешанного стиля Fight Nights Global попал местный спортсмен. Евгений Игнатьев подписал контракт с одной из сильнейших бойцовских промоутерских компаний мира на шесть боев. Уже в ближайшее время организаторы огласят дату и имя соперника Игнатьева в его первом поединке.

Новый День: Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru в промоутерской группе Ambitions Management, «воспитанником» которой является Игнатьев, Fight Nights Global опубликовала официальный рейтинг бойцов, и Евгений попал в топ-10 в весовой категории 65,8 кг. Свердловский спортсмен в марте одержал победу на турнире в Брянске, поднявшись сразу на 38 строчек в мировом рейтинге полулегковесов. Причем для Игнатьева это был первый бой на таком высоком уровне. Лига входит в пятерку сильнейших в мире.

Новый День: Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Теперь Евгений будет бороться за возможность получить титул чемпиона Fight Night Global. «Я благодарен лиге за возможность строить развиваться. Но чувствую, что я маловат для полулегкого веса. Хочу перейти в легчайший, чтобы на 100% раскрыть свой потенциал. Пояс в легчайшем весе – супер-мотиватор для меня и моей команды», – прокомментировал Игнатьев.

Новый День: Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Напомним, ранее он выступал в лиге единоборств AFC, которая базируется в Екатеринбурге. С 2015 года Игнатьев провел 11 боев на профессиональном уровне и одержал десять побед. «Мы рады такой оценке Жени. Он первый из уральских бойцов, кто попал в топ-10 своего веса Fight Nights, но, уверен, не последний. Сейчас работаем над следующим боем Евгения Игнатьева», – рассказал менеджер Игнатьева, директор промоутерской группы Ambitions Management Александр Скаредин.

Фото: пресс-служба турнира Fight Nigt Global

Новый День: Свердловский боец попал в топ-10 Fight Nights (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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