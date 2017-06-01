В Бразилии вратарь пропустил два гола и сбежал с матча (ВИДЕО)

Голкипер бразильского футбольного клуба «Фигейренсе» Фабио Гонсалвес покинул игровое поле после двух пропущенных мячей в матче с командой «Боа». Вратарь в перерыве между двумя таймами вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

Комментируя курьезный случай, директор клуба Карлос Арини заявил, что перед побегом с матча голкипер ничего не сказал. Он добавил, что это была первая и последняя игра 38-летнего Гонсалвеса в составе команды, передает радиостанция «Говорит Москва».

Бразилия, Ольга Панфилова

Бразилия. Другие новости 01.06.17

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