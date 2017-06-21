Среда, 21 июня 2017, 10:29 мск

российское информационное агентство 18+

Спорт

Роналду выплатит почти 15 млн евро, чтобы не сесть в тюрьму

Роналду выплатит почти 15 млн евро, чтобы не сесть в тюрьму
Криштиану Роналду, фото: Reuters

Знаменитый футболист Криштиану Роналду заплатит 14,8 млн евро налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Португальца обвиняют в неуплате налогов в размере 14,7 млн евро. Роналду предоставили два месяца на то, чтобы официально признать вину и возместить ущерб, иначе футболисту грозит два года тюрьмы.

Суд по этому делу назначен на 31 июня. В настоящее время лидер сборной Португалии находится вместе с национальной командой в России, где принимает участие в Кубке конфедераций.

Мадрид, Зоя Осколкова

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