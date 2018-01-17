«Все массово заболели»: допинг-контроль распугал атлетов на соревнованиях в Сибири

Более 30 спортсменов не явились на первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике после того, как стало известно о приезде допинг-офицеров. Большинство атлетов принесли справку о болезни, а те, кто решился выступать, не финишировали.

Спортсмены массово отказались принимать участие в соревнованиях 13-14 января, когда турнир в Иркутске посетили сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА), пишет «Чемпионат». Атлеты не явились на старт, тем самым «избежав неожиданной процедуры – пописать в пробирку». По данным агентства, в списке снявшихся значатся 36 спортсменов: 11 взрослых, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет. В их числе оказалась известная бегунья Наталья Аристархова, которая в прошлого года на вузовском чемпионате Красноярского края пробежала 3000 метров за «фантастические по нынешним временам» 9 минут и 6 секунд, отмечает издание.

Те атлеты, которые решились стартовать, старались не выделяться, использовали не все квалификационные попытки или не финишировали вовсе.

Подобное случилось и на прошлогоднем Московском марафоне, сообщает издание. Часть бегунов отказались от участия, когда стало известно о присутствии на соревновании допинг-офицеров. В Федерации легкой атлетики РФ тогда заявили о проведении расследования, впрочем, официально результаты проверки объявлены не были.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 17.01.18

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