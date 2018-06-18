Владелец пермского «Амкара» заявил о роспуске клуба

Пермский футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. Об этом заявил владелец клуба Геннадий Шилов. Он также сообщил, что в связи с этим футболисты могут перейти в другие клубы. «Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги», – рассказал Шилов «Спорт-Экспрессу».

По словам владельца распускаемого клуба, на игроков «Амкара» «спрос есть. Напомним, ранее «Амкар» не смог предоставить финансовые гарантии, что не позволило клубу пройти лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС). Ранее стало известно о закрытии футбольного клуба из Ленинградской области «Тосно».

«Амкар» выступал в высшем дивизионе с 2004 года.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 18.06.18

Сейсмологи опасаются обрушения мостов в Петербурге из-за прыжков футбольных фанатов. / На матч Франция – Перу в Екатеринбург приедут три поезда, набитые болельщиками. / До чего дошла любовь: россиянка нарисовала портрет Салаха грудью (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»