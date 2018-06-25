Биатлонистка-чемпионка Дарья Домрачева ушла из большого спорта: «Решение нелегкое»

Белорусская биатлонистка четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила об уходе из профессионального спорта. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции в Минске, объяснив свое решение семейными причинами.

Домрачева рассказала, что после окончания предыдущего сезона она думала, как совместить воспитание ребенка со спортивной карьерой, однако так и не нашла оптимального варианта. 31-летняя биатлонистка назвала решение о завершении карьеры «обдуманным» и «нелегким», сообщают белорусские СМИ. Спортсменка добавила, что время в большом спорте останется «незабываемым».

Стоит отметить, что Домрачева – единственная в мире биатлонистка, которая завоевала четыре золота на Олимпиадах. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В Пхенчхане биатлонистка завоевала золотую медаль в эстафете и серебро в масс-старте. Также она является обладательницей бронзовой медали Олимпиады в Ванкувере в индивидуальной гонке.

Белорусская спортсменка – двукратная чемпионка мира. Также она четырежды завоевывала серебро на мировых первенствах и один раз выигрывала бронзу.

Два года назад Домрачева вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Осенью 2016 года у пары родилась дочь. Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры в апреле 2018 года.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 25.06.18

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