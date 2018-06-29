Бельгийский футболист неудачно отпраздновал гол и стал мемом

Футболист сборной Бельгии Миши Батшуайи решил отпраздновать гол и пробить по воротам, но мяч отскочил и ударил спортсмену в лицо. Смешной эпизод тут же распространился по Сети, а Батшуайи посмеялся над собой вместе с пользователями.

Курьезный момент произошел на стадионе «Калининград» во время последнего матча группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии. Бельгиец Аднан Янузай забил мяч в ворота соперника, рядом оказался Батшуайи. На радостях футболист подхватил мяч и послал его в сетку, но тот отскочил и попал прямо в лицо Миши.

Забавное видео тут же разлетелось по соцсетям. Главный герой мема не стал делать вид, что ничего не произошло, а присоединился к пользователям. Он опубликовал ролик в своем Instagram и подписал публикацию: «Празднования танцами из видеоигры Fortnite переоценены, поэтому я придумал кое-что новенькое».

В своем твиттере футболист выложил более выгодный кадр и сообщил, что фото сделано «за секунду до того, как я облажался».

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 29.06.18

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