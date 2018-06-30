Вежливый отказ: российских футболистов не пустили в «Лужники»

Сборная России собиралась провести тренировку в «Лужниках» перед матчем с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Но футболистам отказали. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Просили мы, но нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения. Мы уже тренировались в «Лужниках», теперь очередь испанцев», – заявил он.

Российским футболистам предложили провести тренировку на стадионе ЦСКА, но руководители сборной решили, что это нецелесообразно – там другое качество плоя. Поэтому сборная осталась тренироваться на своей базе в Новогорске.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.06.18

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