Первый пошел: Франция вырвала место в следующем туре чемпионата мира по футболу

В рамках чемпионата мира по футболу начались игры одной восьмой финала. Первым участником следующего тура стала Франция.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая игра плей-офф состоялась в Казани: встретились команды Франции и Аргентины. Счет открыли на 22-ой минуте – забил Гризманн.
Аргентинцам понадобилось почти 20 минут, чтобы сравнять счет: Анхель Фабио Ди Мария Хернандез получил мяч и чистенько пробил под правую штангу.
В начале второго тайма Аргентина начала давить французов. И на 48 минуте Месси после штрафного подхватил мяч на правом краю и пробил в сторону ворот. Меркадо оказался открыт, получил передачу и, сделав финт на противоходе, аккуратно «вложил» мяч в правый угол.
До следующего гола прошло 9 минут: Павар поймал мяч на ногу и с линии штрафной пробил в дальнюю левую девятку, сравняв счет – 2:2.
На 64 минуте Эрнандес прошел по левому краю и прострелил вдоль ворот. Жиру первым касанием не пробил, Мбаппе мяч подобрал, и мощно ударил с 5 метров.
На 68 минуте Жиру разогнал атаку по центру, отдал передачу Килиану и тот, выйдя один на один, пробил с 14 метров – 4:2.
Аргентинцы бились до последнего: на 90-й минуте Агуэро в прыжке головой отправил мяч в дальний левый угол: 4:3.
В добавленное время бело-голубые продолжали атаковать и на последней секунде матча снова мощно пробили по воротам. Но чуда не произошло. Франция продолжает борьбу за звание чемпиона мира.
Аргентина едет домой вместе со своим бывшим форвардом Диего Марадоной: международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с легендой мирового футбола из-за поведения Марадоны во время матча Аргентины с Нигерией в заключительном туре группового этапа. Он показывал неприличные жесты и орал на болельщиков после гола команды Нигерии.
Напомним, Марадона участвовал в «легендарной» программе ФИФА: на каждом матче чемпионата мира должен присутствовать хотя бы один бывший игрок сражающихся команд.
Москва, Игорь Юров
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