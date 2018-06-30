Первый пошел: Франция вырвала место в следующем туре чемпионата мира по футболу

В рамках чемпионата мира по футболу начались игры одной восьмой финала. Первым участником следующего тура стала Франция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая игра плей-офф состоялась в Казани: встретились команды Франции и Аргентины. Счет открыли на 22-ой минуте – забил Гризманн.

Аргентинцам понадобилось почти 20 минут, чтобы сравнять счет: Анхель Фабио Ди Мария Хернандез получил мяч и чистенько пробил под правую штангу.

В начале второго тайма Аргентина начала давить французов. И на 48 минуте Месси после штрафного подхватил мяч на правом краю и пробил в сторону ворот. Меркадо оказался открыт, получил передачу и, сделав финт на противоходе, аккуратно «вложил» мяч в правый угол.

До следующего гола прошло 9 минут: Павар поймал мяч на ногу и с линии штрафной пробил в дальнюю левую девятку, сравняв счет – 2:2.

На 64 минуте Эрнандес прошел по левому краю и прострелил вдоль ворот. Жиру первым касанием не пробил, Мбаппе мяч подобрал, и мощно ударил с 5 метров.

На 68 минуте Жиру разогнал атаку по центру, отдал передачу Килиану и тот, выйдя один на один, пробил с 14 метров – 4:2.

Аргентинцы бились до последнего: на 90-й минуте Агуэро в прыжке головой отправил мяч в дальний левый угол: 4:3.

В добавленное время бело-голубые продолжали атаковать и на последней секунде матча снова мощно пробили по воротам. Но чуда не произошло. Франция продолжает борьбу за звание чемпиона мира.

Аргентина едет домой вместе со своим бывшим форвардом Диего Марадоной: международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с легендой мирового футбола из-за поведения Марадоны во время матча Аргентины с Нигерией в заключительном туре группового этапа. Он показывал неприличные жесты и орал на болельщиков после гола команды Нигерии.

Напомним, Марадона участвовал в «легендарной» программе ФИФА: на каждом матче чемпионата мира должен присутствовать хотя бы один бывший игрок сражающихся команд.

Москва, Игорь Юров

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