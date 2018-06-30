Мундиаль: сборная Португалии лишилась шанса на победу, а сборная Аргентины – тренера

Сборная Португалии проиграла Уругваю в одной восьмой финала на чемпионате мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет был открыт на 7 минуте. Кавани вывел Уругвай вперед. Португалия отыгралась только во втором тайме: на 55-ой минуте Пепе сравнял счет. И опять через 7 минут тот же Кавани снова выводвит Урагвай вперед – 2:1. А еще через 10 минут он получил травму ноги и покинул поле.

Без Кавани играть уругвайцам стало гораздо тяжелее, но они смогли удержаться. Практически под занавес игры Роналду не сдержался и накричал на судью, за что получил вторую желтую карточку.

Впрочем, на ход чемпионата мира -2018 это уже никак не повлияет – Португалия выбыла из борьбы.

В одной четвертой финала Уругвай встретится со сборной Франции, обыгравшей сегодня Аргентину со счетом 4:3.

Сразу после игры стало известно, что главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли уволен.

Сочи, Игорь Юров

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