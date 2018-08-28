На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за долги

На стадионе «Самара-Арена» за три дня до матча отключили электричество. По данным источника, свет выключили за долги.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», застройщик арены ПСО «Казань» не оплачивал счет за свет с начала 2018 года. Поэтому компания «Самараэнерго» пошла на крайнюю меру и отключила электричество.

«Самара-Арена» является домашним стадионом «Крыльев Советов». 1 сентября там должен пройти матч шестого тура Российской Премьер-Лиги. Команда самарского клуба будет играть с махачкалинским «Анжи».

«Самара-Арена» была построена к чемпионату мира – 2018. На стадионе прошли шесть матчей мундиаля.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 27.08.18

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