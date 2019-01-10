Двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасилованиях

Спортсменка из Южной Кореи Сим Сок Хи обвинила своего тренера в изнасилованиях. По словам шорт-трекистки, наставник домогался и сексуально надругался над ней неоднократно на протяжении четырех лет.

Тренера Чо Чже Бома подозревают в избиении другой подопечной. Сим Сок Хи выступила с новыми обвинениями во время слушаний по этому делу. Девушка заявила, что мужчина насиловал ее с того момента, как ей исполнилось 17 лет в 2014 году, и прекратил домогательства за месяц до старта Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, передает CNN.

Сим Сок Хи – является двукратной олимпийской чемпионкой по шорт-треку. Две золотые медали она завоевала в эстафете на Играх в Сочи и в Пхенчхане.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

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