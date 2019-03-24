Россия обыграла Казахстан в отборочном цикле Евро-2020

Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в столице Казахстана, уже переименованной в Нурсултан.

Напомним, в первом матче отборочного цикла Евро-2020 Россия проиграла Бельгии со счетом 1:3. Матч с Казахстаном завершился со счетом 4:0.

Голы забили Черышев (на 19-ой и 52-ой минутах матча), Дзюба (на 52-ой минуте) и Бейсебеков (автогол на 62-ой минуте).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.03.19

Восставшая телебашня, сутенер верхом на динозавре и Бабки-ежки скатились с Уктуса в ледяной бассейн (ФОТО, ВИДЕО). / Блогер Наташа Давыдова: «Бодипозитив придумали для людей с особенностями, а подхватили его лентяи» (ФОТО). / «Автомобилист» проиграл «Салавату» и вылетел из плей-офф КХЛ (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»